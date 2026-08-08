Москва8 авг Вести.Турецкое судно Nadezhda, поврежденное в результате атаки украинских беспилотников в Черном море, доставили в порт Самсуна. После прибытия специалисты зафиксировали серьезные разрушения палубы, грузовых трюмов и машинного отделения, сообщает агентство İHA.

Судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке в понедельник, 3 августа. По словам капитана Nadezhda Ялчына Шахина, в атаке участвовали шесть-семь беспилотников. В результате пострадали четыре члена экипажа.

После атаки судно получило серьезные повреждения машинного отделения и лишилось возможности продолжать движение самостоятельно. Судно практически превратилось в груду металла сообщает агентство İHA

Теплоход MİRA отбуксировал Nadezhda в сторону Турции, после чего у берегов страны судно передали буксирам. В сопровождении морской полиции они доставили его в порт Самсуна.

Техническое обследование судна продолжается.

Ранее газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщала, что Киев подтверждает причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

МИД Турции заявлял о серьезной обеспокоенности Анкары атаками на суда в Черном море.