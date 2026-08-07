Сухогруз под флагом Турции атакован дроном у порта Новороссийск Сухогруз под турецким флагом атаковал БПЛА у порта Новороссийск

Москва7 авг Вести.Сухогруз MV Güllük под флагом Турции был атакован дроном у побережья порта Новороссийск. Об этом сообщил портал морской информации Haberdenızde.com​​​.

Сухогруз MV Güllük под турецким флагом подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у побережья российского порта Новороссийск. В результате удара, который пришелся на жилые помещения судна, никто не погиб и не пострадал, однако стало известно, что судно будет доставлено на верфь для оценки повреждений и ремонта сообщило издание

Gemi Trafik, системный оператор, регулирующий движение судов, опубликовал в X сообщение, в котором обвинил украинскую сторону в атаке на турецкое морское судно. Пострадавшим оказался сухогруз MV Güllük — это турецкое судно 2002 года постройки.

Это уже не первая атака на турецкое судно - 23 июля в Черном море был атакован сухогруз с углем. Удар по нему также был нанесен в районе Новороссийска при помощи беспилотника.