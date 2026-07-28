МИД: ВС России на фоне терактов Киева бьют лишь по судам с военными грузами

МИД: армия России наносит удары лишь по судам с военными грузами для Киева МИД: ВС России на фоне терактов Киева бьют лишь по судам с военными грузами

Москва28 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России наносят удары исключительно по судам, которые перевозят военные грузы для Киева, а также по соответствующей украинской портовой инфраструктуре, сообщает МИД.

Учитывая участившиеся атаки Киева на мирные торговые суда, действия российской армии сосредоточены на уничтожении судов с военными грузами для Украины и припортовых объектов, связанных с обслуживанием таких судов, подчеркивает МИД.

Еще в 2023 году, после прекращения действия "зерновой сделки", Минобороны России официально предупреждало о потенциальной опасности для судоходства в северо-западной части акватории Черного моря, напоминает МИД.

Ранее Вашингтон предупредил Киев о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море.