Захарова: ВСУ используют разведданные НАТО и ЕС для ударов в Черном море

ВСУ пользуются разведданными Запада для ударов в Черном море, заявила Захарова Захарова: ВСУ используют разведданные НАТО и ЕС для ударов в Черном море

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы Украины используют разведданные НАТО и Евросоюза для нанесения ударов по судам в Черном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на официальном сайте ведомства.

Атаки украинских боевиков поставили под удар важнейшие сельскохозяйственные грузы, включая зерно и подсолнечное масло, предназначенные для торговых партнеров России, добавила она.

В течение лета киевский режим, используя полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведданные, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории сказала Захарова

В связи с этим Вооруженные силы России наносят удары по объектам ВСУ на Черном море, которые те используют для дестабилизации навигационной установки, поражают инфраструктуру и суда, используемые для доставки западных вооружений и техники, предназначенных украинским боевикам, подчеркнула Захарова.

Ранее журнал The Atlantic заявил, что Вашингтон бесплатно передает киевскому режиму разведывательную информацию, которую тот использует в том числе для ударов по энергообъектам в России.

До этого издание Politico сообщило, что обмен разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом выходит на прежний уровень.