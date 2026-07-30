МИД РФ рассчитывает, что США адекватно оценят атаки Киева на суда в Черном море МИД РФ: США должны дать адекватную оценку атакам Украины на суда в Черном море

Москва30 июл Вести.Россия рассчитывает, что имеющие влияние на Киева американские власти дадут адекватную оценку лицемерной линии Владимира Зеленского на удары беспилотниками по судам в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала действиями террористического характера совершенный Украиной 30 июля удар по нефтяным танкерам в районе морского терминала КТК в Новороссийске. Как сообщали в пресс-службе консорциума, удары были нанесены по зафрахтованным зарубежными поставщиками судами под иностранными флагами с международными экипажами, напомнила дипломат. Ранее в пресс-службе КТК информировали, что в результате атаки погибших и пострадавших нет, разлива нефти не допущено, приостановлена ее погрузка.

Маловероятно, что в Белом доме не видят подобной картины. Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Владимира Зеленского и приструнят его указала Захарова

Россия, добавила она, ожидает такой же реакции от ООН и других международных структур, иначе речь будет идти о подстрекательстве Киева к совершению новых злодеяний и фактическом содействии ему.