Захарова заявила об абсолютной недоговороспособности Зеленского Захарова: Зеленский абсолютно не способен договориться

Москва30 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен договариваться, он лишь пытается масштабировать конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Зеленский уже давно потерял правосубъектность.

Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ

Так Захарова прокомментировала очередные атаки украинских боевиков на нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Ранее стало известно, что два нефтяных танкера Nissos Sifnos и Marathi в Черном море подверглись ночной атаке. Погрузка нефти была остановлена. Танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов следовал из порта Дарданелл, Турция. Танкер Marathi ходит под флагом острова Мэн.