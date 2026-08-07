Москва7 авгВести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по украинским сухогрузам в Черном море, сообщили в Минобороны России.
Российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.
В течение дня высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в акватории Черного моря – два морских судна типа "сухогруз"говорится в сообщении ведомства
В МО РФ уточнили, что сухогрузы осуществляли доставку вооружения и военного имущества ВСУ.
За прошедшую неделю наша армия поразила 31 сухогруз и три буксира, действовавших в интересах ВСУ.