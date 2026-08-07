Российские военные поразили за неделю 34 судна с грузами ВСУ

ВС РФ за неделю поразили 34 судна, действующих в интересах ВСУ Российские военные поразили за неделю 34 судна с грузами ВСУ

Москва7 авг Вести.Российские военные за прошедшую неделю поразили 34 морских судна, которые действовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, среди пораженных судов – 31 сухогруз и три буксира.

В течение недели поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ, в том числе 31 типа "сухогруз" и три буксира говорится в сообщении

Ранее стало известно, что бойцы российской армии поразили ударными беспилотниками три сухогруза в Черном море, которые перевозили грузы для нужд ВСУ.