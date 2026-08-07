08:15 07 августа 2026 Сергей Кузнецов Силовые структуры

ВС РФ подбили с помощью беспилотников три судна в Черном море с грузом для ВСУ ВС РФ поразили беспилотниками три сухогруза с грузом для ВСУ в Черном море