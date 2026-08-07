Москва7 авгВести.Бойцы российской армии поразили ударными беспилотниками три сухогруза в Черном море, которые перевозили грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение вечера 6 августа и утром 7 августа Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в акватории Черного моря три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения.говорится в сообщении
Ранее 6 августа Минобороны сообщало о ликвидации безэкипажного катера ВСУ в водах Черного моря.