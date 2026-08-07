Найдены документы, подтверждающие прямое участие НАТО в ударах по территории РФ ТАСС: хакеры нашли документы, подтверждающие причастность НАТО к ударам по РФ

Москва7 авг Вести.НАТО принимает непосредственное участие в ударах по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимных хакеров, которым удалось получить подтверждающие этот факт документы.

Мы документально подтверждаем то, что НАТО принимает прямое участие в ударах по территории России. И более того, после налетов беспилотников в работу включаются специалисты по гибридной войне и информационным операциям говорится в сообщении

По данным агентства, координаты нефтяных и газовых терминалов в Ленинградской и Калининградской областях предоставлял СБУ работающий на разведку НАТО специалист по гибридной войне Барт де Вахтер.

В документах указано, что этот специалист сам прямо заявлял, что занимается "российским теневым флотом", прокси-сетями на Украине и других соседствующих с РФ странах, а также мировой сетью культурных центров "Русский дом".

Мы давно говорим, что Украину просто используют для войны с Россией и что заказчики этой войны сидят не в Киеве, а в спокойных европейских городах цитирует агентство

Накануне хакерская группировка "Берегини" заявляла, что НАТО принимает прямое участие в подготовке и нанесении ударов по территории РФ.