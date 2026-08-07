Хакеры сообщили о контактах эксперта НАТО и СБУ по нефтяным терминалам в России ТАСС: эксперт НАТО де Вахтер передавал СБУ координаты нефтяных объектов в РФ

Москва7 авг Вести.Работающий на разведку НАТО специалист по гибридной войне Барт де Вахтер передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию с координатами нефтяных и газовых объектов в России. Об этом ТАСС сообщили российские хакеры.

По их утверждению, де Вахтер связан с организацией HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), которая взаимодействует с силами специальных операций и разведывательными структурами НАТО.

Хакеры заявили, что специалист направлял представителю СБУ разведывательные данные о нефтяных терминалах в Ленинградской и Калининградской областях, а также о танкере "Газпрома", перевозящем сжиженный природный газ.

Этот господин прямо говорит, что занимается такими вещами, как российский теневой/нелегальный флот (Shadow/Illicit Fleet), прокси-сети, использование миграции в качестве инструмента давления (weaponized migration), Russian Houses – вероятно, имеется в виду сеть российских культурных центров "Русский дом" рассказали хакеры

В опубликованных хакерами материалах говорится, что де Вахтер обсуждал с представителем Центра международного сотрудничества СБУ по имени Иван возможность онлайн-встречи с участием его руководителя из разведки. В переписке упоминался также майор СБУ Михаил Марченко, которого называли специалистом по гибридным угрозам, шпионажу и информационным операциям.

Ранее сообщалось, что хакеры опубликовали в даркнете имена, контакты и геопозиции 114 тысяч сотрудников силовых структур и ведомств Великобритании.