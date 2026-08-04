Times: хакеры слили в даркнет данные более 100 тысяч британских силовиков

Хакеры обнародовали личные данные более 100 тысяч британских силовиков Times: хакеры слили в даркнет данные более 100 тысяч британских силовиков

Москва4 авг Вести.Хакеры опубликовали в даркнете имена, контакты и геопозиции 114 тысяч сотрудников силовых структур и ведомств Великобритании.

Злоумышленники взломали базу данных сотрудников министерства обороны, министерства внутренних дел, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Ответственность за получение незаконного доступа к сведениям о силовиках на себя взяла группировка хакеров, которую ранее связывали с кражей около 600 тысяч конфиденциальных данных в результате взлома Министерства образования Великобритании.

В настоящее время Северо-Восточное региональное отделение по борьбе с организованной преступностью ведет расследование инцидента.

В июле газета The Daily Telegraph сообщала, что хакеры взломали электронные почты сотрудников МИД Великобритании и выставили на продажу данные об их аккаунтах и паролях в правительственной системе.