В сеть утекли личные данные 400 польских военнослужащих Onet: в сеть слили личные данные 400 военных важнейшей воинской части Польши

Москва24 июл Вести.Личные данные 400 военнослужащих важнейшей воинской части Польши оказались в сети. Об этом сообщило издание Onet.

Имена, фамилии, [уникальные личные] номера PESEL и подробная финансовая информация почти 400 военнослужащих важнейшей для государственной безопасности воинской части попали на общедоступный диск OneDrive говорится в публикации

Уточняется, что в публичном поле оказались данные 392 специалистов учебного центра связи и информатики в Зегже, где обучают обеспечению безопасности связи, систем информатики, управления, кибербезопасности и электронной борьбы во всех Вооруженных силах Польши.

Военный эксперт и генерал Ярослав Громадзиньский назвал произошедшее серьезной угрозой. По его словам, этой информацией могут воспользоваться сотрудники иностранной разведки, что приведет к ужасным последствиям.

В министерстве национальной обороны Польши в свою очередь заявили, что уже начали разбирательство по поводу случившегося.