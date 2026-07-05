Прохожий нашел секретные бумаги британской армии на свалке Sun: секретные британские военные документы нашли на свалке в Северном Йоркшире

Москва5 июл Вести.На свалке всего в четырех километрах от крупнейшей военной базы Великобритании нашли секретные документы королевского министерства обороны. Все документы относятся к гарнизону Каттерик в графстве Северный Йоркшир, сообщила газета The Sun on Sunday.

Выброшенные на мусорку документы содержат сведения о хранящемся на британской военной базе оружии, имена и звания военнослужащих, а также сведения о смене караулов и нарушениях правил безопасности.

Руководство оборонного ведомства проводит расследование после сообщения муниципального совета об обнаружении на свалке секретных военных документов добавляет издание

Сведения в выброшенных секретных военных бумагах касаются 2018, 2021 и 2023 годов. Расследование инцидента проводит Королевская военная полиция. По предварительным данным, в найденных на полигоне для бытовых отходов документах "секретная информация об оперативной обороне" не содержится. Но факт халатности вызвал неоднозначную реакцию в британском обществе, поскольку чувствительные данные могли оказаться в публичном доступе.

Сейчас на базе Каттерик дислоцировано 13 тысяч британских военнослужащих. В 2014 году у казарм британских военных в Каттерик прогремел мощный взрыв.