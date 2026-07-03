Боевики ВСУ признались, что пользуются британскими данными для ударов по РФ Times: британская разведка снабжает ВСУ информацией для ударов по РФ

Москва3 июл Вести.Украинские военные пользуются разведданными Великобритании при планировании ударов по России. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на боевиков батальона "Кайрос", входящего в подразделение "Птицы Мадьяра".

Журналисты поясняют, что командир "Кайроса" с позывным Рэй ранее был отправлен на военную базу США в немецком городе Висбаден в качестве офицера связи. Там он наладил связи с натовскими военными, которыми пользуется и сейчас.

Мы обычно получаем весьма ценные разведывательные данные от наших британских друзей признался Рэй

Также газета добавляет, что в "Кайросе" служат иностранные наемники, среди которых бывшие бойцы спецназа из США, Великобритании, Японии, а также стран Европы.