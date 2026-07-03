Москва3 июлВести.Украинские военные пользуются разведданными Великобритании при планировании ударов по России. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на боевиков батальона "Кайрос", входящего в подразделение "Птицы Мадьяра".
Журналисты поясняют, что командир "Кайроса" с позывным Рэй ранее был отправлен на военную базу США в немецком городе Висбаден в качестве офицера связи. Там он наладил связи с натовскими военными, которыми пользуется и сейчас.
Мы обычно получаем весьма ценные разведывательные данные от наших британских друзейпризнался Рэй
Также газета добавляет, что в "Кайросе" служат иностранные наемники, среди которых бывшие бойцы спецназа из США, Великобритании, Японии, а также стран Европы.