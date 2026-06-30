Эксперт рассказал, как Британия будет использовать Украину против РФ

Стало известно, какую роль Украине готовит Британия Эксперт рассказал, как Британия будет использовать Украину против РФ

Москва30 июн Вести.Украина рассматривается Британией как ключевой полигон, где будут отрабатываться новые подводные, наземные и воздушные технологии для нанесения ударов по территории России. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Коротченко назвал удары Украины по инфраструктурным объектам России замыслом британской разведки, чтобы инициировать внутреннее напряжение и спровоцировать масштабные потрясения.

Внутренние механизмы Великобритании как ключевого противника России работают на противостояние с нашей страной … Ставка делается на подводные дроны, на воздушные дроны, то есть Великобритания готовится к новой схватке за мировое господство, в том числе и к ведению операций … против российских группировок … с использованием новых методов террористического ведения войны. Украина рассматривается как ключевой полигон, где все эти новые подводные, наземные, воздушные технологии отрабатываются сказал эксперт

Ранее сообщалось, что министерство обороны Великобритании планирует выделить рекордную сумму в размере порядка 6,6 млрд долларов на развитие беспилотных систем для вооруженных сил страны на следующие четыре года.