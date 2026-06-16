Москва16 июн Вести.Великобритания старается нанести России поражение за все прежние проигрыши и утрату статуса "колониальной владычицы мира". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Британия стала главным модератором всех процессов, связанных с Украиной, так как американский лидер Дональд Трамп равнодушно смотрит на Киев и главу режима Владимира Зеленского из-за грядущих выборов в Конгресс США.

Поэтому именно Британия берет на себя роль теневого кукловода и извечного врага с Россией. Поэтому все, что делает сегодня Зеленский, что он говорит, какие действия предпринимает террористического характера ВСУ, – все это спланировано, организовано, подготовлено в Лондоне. И у нас не должно быть никаких иллюзий. Британия старается нанести нам поражение за все те прежние проигрыши, утрату статуса колониальной владычицы мира, за Крымскую войну, где были истреблены лучшие силы королевской кавалерии заявил Коротченко

По его словам, суть и ментальность англосаксов не изменилась, и "они по-прежнему мнят себя колонизаторами в пробковых шлемах". Коротченко уверен, что единственный способ воздействия на них – это жесткий ответ.

Самое опасное, что сейчас вынашивают в Лондоне, это передача подводных дронов большой дальности хода с весом взрывчатки в головной части порядка одной тонны. Они готовят удары по базам российского Северного флота отметил эксперт

Он заявил, что в случае такой операции РФ должна применить тактическое ядерное оружие по базе британских атомных подводных лодок, а план, обоснование и легитимность ответа призвал прорабатывать уже сейчас.

[Если наступает] приезд любых британских и иных представителей НАТО в Киев, мы должны заявить, мы не гарантируем их безопасности, каким бы путем они ни прибыли, даже на поезде добавил Коротченко

Ранее он заявил, что за атакой на Музей обороны Севастополя стоят британские спецслужбы. Он также призвал РФ нанести ответный удар, потому что Британия стоит за самыми опасными диверсионно-террористическими акциями, которые реализует киевский режим.