Эксперт Дудчак указал на "руку мастеров из Лондона" в письме Зеленского

Эксперт Дудчак: в истории с письмом Зеленского чуется "рука мастеров из Лондона" Эксперт Дудчак указал на "руку мастеров из Лондона" в письме Зеленского

Москва12 июн Вести.Британский след чувствуется в истории с открытым письмом главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

По его словам, которые приводит ТАСС, основной целью этого письма было не преследование переговоров с РФ, а отказ от них.

Эксперт подчеркнул, что таким хамским обращением, претензиями, и объявляя это публично всему миру переговоры явно не ведут и не готовят.

Ранее Путин говорил, что открытое письмо Зеленского написано с элементами хамства. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что письмо представляет собой "несколько страниц хамства".