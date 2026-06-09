Москва9 июн Вести.Хамская форма письма Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину объясняется давлением лидеров стран ЕС, пишет издание AntiDiplomatico.

В публикации отмечается, что Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, ЕС финансирует Киев и обеспечивает его оружием.

…Именно Европа хочет, чтобы война продолжалась, и говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска "продолжать работу" отмечает издание

Ранее Путин говорил, что открытое письмо Зеленского написано с элементами хамства. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что письмо представляет собой "несколько страниц хамства".