Москва16 авг Вести.Киевский режим впервые использовал беспилотные летательные аппараты британского производства для ударов вглубь территории России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины.

По информации журналистов, речь идет в том числе о беспилотниках Nyan, которые производятся компанией Callen-Lenz в английском графстве Уилтшир. Отмечается, что эти дроны применялись при ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России​​​. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов говорится в публикации

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен завил, что поддержка странами Североатлантического альянса ударов украинской армии вглубь России способствует эскалации и провоцирует Москву.