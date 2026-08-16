Москва16 авгВести.Киевский режим впервые использовал беспилотные летательные аппараты британского производства для ударов вглубь территории России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины.
По информации журналистов, речь идет в том числе о беспилотниках Nyan, которые производятся компанией Callen-Lenz в английском графстве Уилтшир. Отмечается, что эти дроны применялись при ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударовговорится в публикации
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен завил, что поддержка странами Североатлантического альянса ударов украинской армии вглубь России способствует эскалации и провоцирует Москву.