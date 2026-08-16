Москва16 авг Вести.Конструкция британских дронов Nyan делает их малозаметными, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он отметил, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" способны поражать подобные цели.

По его словам, размах крыла британского БПЛА составляет порядка трех метров.

Дрон Nyan изготовлен по технологии малой заметности как в инфракрасном диапазоне, так и в радиолокационном диапазоне. Сбивать такие дроны можно ЗРК "Панцирь". Применение переносных зенитных ракетных комплексов усложнено, хотя турбореактивный двигатель подает тепловой след. Но этот тепловой след не столь заметен, как в обычных случаях, из-за особой конструкции сопла – она имеет щелевидную форму. Единственное, что можно сказать: прямое участие британцев в ударах по территории нашей страны оставляет за нами право нанести ответный удар по заводу, где эти дроны производятся сказал эксперт

Кнутов напомнил, что дрон Nyan разработан одной из дочерних компаний британской корпорации BAE Systems – Callen-Lenz.

Двигатель у этого дрона турбореактивный. Дрон изготавливается из углепластика, или карбона. Стоимость составляет порядка $132 000. Запуск происходит с катапульты. У него есть специальный сопловой патрубок, который обеспечивает малозаметность. Управление осуществляется по программе. Он вообще не использует GPS или какие-то другие системы управления. Он идет по запрограммированному маршруту на основе цифровых карт и движется к цели. Таким образом, РЭБом его заглушить невозможно. Англичане указывали дальность 150 км. Но, скорее всего, он мог пролететь гораздо больше. Это говорит о том, что были существенные доработки. Была даже информация, что они вместо одного двигателя ставили два, чтобы повысить дальность и скорость полета резюмировал военный эксперт

Ранее сообщалось, что киевский режим впервые использовал БПЛА британского производства для ударов по территории России.