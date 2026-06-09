Москва9 июн Вести.В эфире программы "60 минут" военно-политический эксперт Ян Гагин показал части британского дрона, который был сбит в районе Севастополя, сообщает ИС "Вести".

Это реактивный двигатель от британского беспилотного летательного аппарата "Банши" (Banshee Jet 80+). Таких двигателей у него два, с ними дрон развивает достаточно приличную скорость и доставляет взрывчатку на приличное расстояние. "Банши" – дрон-камикадзе. Барражирующий боеприпас сбит буквально пару недель назад в районе Севастополя сообщил Гагин

По его словам, Украина в подавляющем большинстве использует беспилотники европейского производства.

Сейчас противник активно применяет беспилотные средства в основном производства европейских стран. Достаточно существенная их часть приходит из Британии. Изначально это ["Банши"] учебная ракета для организации стрельб, но переоборудованная в барражирующий боеприпас пояснил он

Британский дрон возле Севастополя был сбит зенитной установкой. При этом, подчеркивает Гагин, сбивать такого рода беспилотники трудно.

Нагрузку он несет небольшую - от 7 до 10 килограмм, но учитывая скорость, которую он развивает, а это все-таки сверхзвук, сбить его достаточно тяжело. Этот дрон был сбит зенитной установкой, видимо, потому что БПЛА выработал немножко ресурс, горючее, соответственно, упали обороты, и он медленнее стал лететь. То есть это удача, что его сбили именно таким образом добавил эксперт

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов вторника, 9 июня, перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России.