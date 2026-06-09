Минобороны: ПВО за 12 часов сбила 292 дрона ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Силы ПВО за 12 часов сбили 292 украинских дрона над регионами РФ и Черным морем Минобороны: ПВО за 12 часов сбила 292 дрона ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва9 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов вторника, 9 июня, перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 8​​​.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Новгородской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

В период с 14.00 до 20​​​.00 мск понедельника, 8 июня, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 95 украинских беспилотников в небе над РФ.