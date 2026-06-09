Москва9 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов вторника, 9 июня, перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 8.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
Украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Новгородской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
В период с 14.00 до 20.00 мск понедельника, 8 июня, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 95 украинских беспилотников в небе над РФ.