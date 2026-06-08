МО РФ: силы ПВО за 6 часов уничтожили 95 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО за 6 часов уничтожили 95 беспилотников ВСУ над российскими регионами МО РФ: силы ПВО за 6 часов уничтожили 95 украинских дронов над регионами России

Москва8 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были ликвидированы в период с 14.00 до 20​​​.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Отмечается, что БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Черным морем.

В ночь на 8 июня в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.