Москва8 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны были ликвидированы в период с 14.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
Отмечается, что БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Черным морем.
В ночь на 8 июня в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.