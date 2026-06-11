Минобороны: ПВО за шесть часов сбила 67 украинских дронов над регионами РФ

Силы ПВО за шесть часов сбили 67 украинских БПЛА над российскими регионами Минобороны: ПВО за шесть часов сбила 67 украинских дронов над регионами РФ

Москва11 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14.00 до 20.00 мск ликвидировали над российскими регионами 67 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Тульской областей и Московского региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за 12 часов среды, 10 июня, перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 203 украинских беспилотника.