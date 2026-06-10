Москва10 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты в период с 08.00 по 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении МО
Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские беспилотники были нейтрализованы над территориями Курской, Самарской, Орловской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Сутками ранее, 9 июня в период с 8.00 до 20.00 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России.