МО: ПВО сбила 203 украинских дрона над регионами России и акваториями двух морей

ПВО за 12 часов сбила 203 дрона ВСУ над регионами РФ и акваториями двух морей МО: ПВО сбила 203 украинских дрона над регионами России и акваториями двух морей

Москва10 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были сбиты в период с 08.00 по 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО

Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские беспилотники были нейтрализованы над территориями Курской, Самарской, Орловской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Сутками ранее, 9 июня в период с 8​​​.00 до 20.00 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России.