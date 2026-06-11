ПВО РФ за 7 часов сбила 122 украинских беспилотника МО РФ: средства ПВО уничтожили 122 дрона ВСУ над российскими регионами

Москва11 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 122 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11 июня с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей сообщили в ведомстве

Ранее стало известно, что за минувшую ночь российские ПВО обнаружили и ликвидировали 330 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.