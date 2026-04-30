В Австралии нашли документы о тайном военном соглашении США и Британии 1948 года Киодо: рассекречены документы о тайном пакте Вашингтона и Лондона 1948 года

Москва30 апр Вести.США и Великобритания в декабре 1948 года заключили секретное соглашение о взаимном использовании военных баз по всему миру для противодействия СССР в условиях разгоравшейся холодной войны. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на недавно рассекреченные документы, которые профессор токийского Университета "Дайто бунка" Синдзи Кавана обнаружил в одном из австралийских архивов.

В созданную таким образом глобальную сеть были включены, в частности, 12 основных аэродромов Японии. Согласно документам, Вашингтон предоставлял Лондону право использовать объекты в том числе на территории оккупированных американскими войсками Республики Корея и Японии. В свою очередь Великобритания давала США возможность перебрасывать войска на свои базы в других странах Азии, в Европе и на Ближнем Востоке.

Правительство оккупированной Японии, как следует из обнародованных материалов, в известность об этих договоренностях поставлено не было. В случае обострения отношений с Советским Союзом Лондон получал право направлять свою военную авиацию на японскую территорию - в частности, в нынешний крупнейший в стране токийский аэропорт Ханэда и гражданские аэропорты городов Наха, Осака и Фукуока, а также на все основные базы прежних императорских ВВС, которые сегодня используют Силы самообороны Японии.

Как сообщил Кавана, схожие договоренности у США были также с Канадой.