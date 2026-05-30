Япония и США ускорят совместную разработку и производство ракет Министры обороны Японии и США договорились ускорить совместную разработку ракет

Москва30 мая Вести.Ускорить совместную разработку и производство ракет договорились министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает агентство Киодо.

Главы военных ведомств участвуют в 23-м "Диалоге Шангри-Ла" - крупнейшем ежегодном азиатском форуме в сфере безопасности, который проходит в Сингапуре. Организатором мероприятия выступает сингапурское отделение Международного института стратегических исследований, базирующегося в Великобритании.

Как сообщает агентство, в число обсуждаемых вооружений вошли ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM, а также модернизированные ракеты-перехватчики SM-3 Block IIA. Главы оборонных ведомств поддержали развертывание в Японии американского ракетного комплекса Typhon и договорились о расширении базирования ВВС США на японских авиабазах.

Помимо этого, стороны обменялись позициями по вопросам, связанным с Китаем, и подтвердили стремление к развитию сотрудничества с Австралией, Южной Кореей и Филиппинами. В частности, Япония, США и Австралия намерены запустить механизм обмена информацией для усиления противовоздушной обороны.