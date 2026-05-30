Хегсет заявил о желании США развивать военно-техническое сотрудничество с Индией Хегсет рассказал о совместном с Индией производстве вооружений

Москва30 мая Вести.Соединенные Штаты привержены развитию военно-технического сотрудничества с Индией и совместному производству вооружений. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время своего выступления на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам главы оборонного ведомства, Вашингтон заинтересован в "сильной и действующей в собственных интересах Индии", так как это позволит "поддерживать баланс сил в регионе".

Мы привержены совместному производству с Индией для развития таких возможностей, как [выпуск] противотанковых управляемых ракет Javelin сказал шеф Пентагона

Хегсет отметил, что Индия активно занимается модернизацией своих вооруженных сил для того, чтобы обеспечивать безопасность, особенно в Индийском океане.

Она [Индия] наращивает мощности в сфере тяжелой промышленности и логистики для высокотехнологичных военных операций, включая возможность ремонтировать и обслуживать наши общие платформы и оказывать поддержку кораблям ВМС США добавил шеф Пентагона

Ранее Хегсет заявил, что США продолжат в 2027 году курс на увеличение численности американской армии. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в следующем году американская армия станет более многочисленной за счет реализации планов по увеличению личного состава.