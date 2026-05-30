Хегсет: США хотят иметь стабильные отношения с Китаем, но с позиции силы

Москва30 мая Вести.США хотят поддерживать с Китаем стабильные и мирные отношения, однако намерены выступать с позиции силы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

При президенте [США Дональде] Трампе отношения между США и Китаем находятся в лучшем за многие годы состоянии. Трамп и его администрация желают стабильного мира, справедливой торговли и уважительных отношений с Китаем отметил Хегсет

На встрече в Пекине Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин согласились с необходимостью выстроить конструктивные отношения, которым присуща стратегическая стабильность, честность и взаимность, пояснил Хегсет.

При этом задача Пентагона состоит в том, чтобы гарантировать проведение переговоров с бесспорной позиции силы, заключил глава Пентагона.

Между тем Трамп уверен, что Китай его "любит".