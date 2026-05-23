Москва23 мая Вести.Президент США Дональд Трамп уверен, что Китай "любит" его. В социальной сети Truth Social американский лидер опубликовал свою фотографию в аэропорту КНР, где его встречали высшие должностные лица страны, а также около 300 молодых людей, размахивающих американскими и китайскими флагами.

Глава Белого дома был в Пекине с государственным визитом с 13 по 15 мая по приглашению китайской стороны. В рамках поездки состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который назвал визит Трампа историческим.