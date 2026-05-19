Трамп утверждает, то Си Цзиньпина впечатлила американская армия Трамп: Си Цзиньпин очень высоко оценил армию США

Москва19 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку возможностям армии Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

По словам главы Белого дома, этот вопрос был затронут на встрече лидеров в рамках его официального визита в Китай.

Я уехал из Китая, и могу сказать, что Си очень высоко оценил нашу армию, его впечатлили ее возможности сказал Трамп

При этом он отметил, что у Штатов "самая сильная армия в мире".

Ранее он выразил уверенность в том, что КНР и Россия впечатлены силовыми операциями США.

Визит Дональда Трампа в Китай прошел с 13 по 15 мая. Это стало его первой рабочей поездкой в Китай с 2017 года.