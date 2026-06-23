В Японии намерены сокращать количество американских баз на Окинаве Премьер Японии Санаэ Такаити пообещала сокращать базы США на Окинаве

Москва23 июн Вести.Япония намерена продолжать работу по упорядочению, объединению и сокращению военных объектов США на Окинаве, где состоялась церемония памяти жертв битвы 1945 года. О таких планах сообщила японский премьер-министр Санаэ Такаити.

По ее словам, жители Окинавы спустя 80 лет после войны продолжают нести большую нагрузку из-за концентрации американских военных баз​​​.

Мы будем работать над упорядочением, объединением и сокращением объектов и территорий вооруженных сил США, а также вместе с жителями Окинавы продвигать эффективное использование возвращаемых бывших военных земель сказала Санаэ Такаити

20 июня стало известно о начале Японией и США масштабных военных учений Resoulute Dragon. Их целью является отработка действий по обороне юго-западных японских островов. По информации газеты Nikkei, в маневрах задействовано около 9,6 тысячи военнослужащих.