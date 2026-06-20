Силы самообороны Японии и ВС США начали учения с участием 9,6 тыс. военных

Силы самообороны Японии и ВС США начали масштабные учения Resoulute Dragon Силы самообороны Японии и ВС США начали учения с участием 9,6 тыс. военных

Москва20 июн Вести.Япония и США начали масштабные военные учения Resoulute Dragon, целью которых провозглашается отработка действий по обороне юго-западных японских островов, передает газета Nikkei.

Уточняется, что в маневрах задействовано около 9,6 тыс. военнослужащих.

В публикации говорится, что на полигоне в префектуре Оита будут использованы пусковые установки для управляемых ракет "Тип-88" и "Тип-12". На базе Кэнгун в префектуре Кумамото будут проведены штабные учения для отработки возможностей контрнаступления.

Также планируется доставить ракетные установки на отдаленные острова. Транспортник "Нихонбарэ" перебросит пусковую установку для противокорабельных ракет "Тип-12" на острова Амами.

Ранее минобороны Литвы сообщило о проведении совместных учений с Польшей и Францией.