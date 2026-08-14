Эксперт раскрыл, откуда США могут эскалировать ситуацию в Тихоокеанском регионе Эксперт назвал потенциальные точки, где могут возникнуть военные кризисы в АТР

Москва14 авг Вести.Соединенные Штаты в течение последнего года заметно усилили взаимодействие с Японией, своим главным союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также оказывают давление на Республику Корея. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, США планируют расширять зону размещения на территории Японии современных ракет, в том числе средней дальности действия.

И самое главное: США оказывают еще давление и на Республику Корея. Учитывая, что у США довольно тесные военные связи с Филиппинами, все это создает просто сеть таких точек, с территории которых возможны нападения отметил он

Маслов обратил внимание, что Япония не является членом НАТО, но при этом активно включилась в военную гонку за власть в АТР.

Что, конечно же, в целом настолько серьезно сейчас может ударить по региону, учитывая, что там вообще-то проходит почти 40% мирового товарооборота по морской акватории. Мы можем получить даже из небольшого столкновения кораблей, например, или самолетов кризис, который будет, как говорится, почище Ормузского добавил эксперт

Ранее президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Сахалинскую область заявил, что НАТО сегодня просачивается в Тихоокеанский регион, где постепенно растет напряженность.