Москва14 авг Вести.Североатлантический альянс рассматривает Японию как центр военного столкновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формирует различные военно-политические блоки, нацеленные на противостояние с Китаем и Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, первый боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk с японского корабля в конце июля является лишь одним из видов просачивания НАТО в АТР.

Японские военнослужащие регулярно обучаются на базах НАТО, в том числе пользоваться образцами вооружения НАТО… То есть, в общем, Япония рассматривается как некий центр военного столкновения, и НАТО включится также, как, например, с Украиной, включится тут же в поставки, в развертывание своих образцов вооружения объяснил Маслов

Ранее президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Сахалинскую область заявил, что НАТО сегодня просачивается в Тихоокеанский регион, где постепенно растет напряженность.