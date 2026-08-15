Эксперт Степанов заявил, что Япония может превратиться в прокси НАТО в АТР Эксперт Степанов: Япония может стать прокси НАТО в АТР

Москва15 авг Вести.Япония уже стала площадкой для локализации передовых военно-промышленных возможностей США и может стать прокси Североатлантического альянса (НАТО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, подобный тренд создает дополнительные факторы, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе.

Она вполне может взять на себя роль регионального прокси-альянса НАТО, в состав которого могут войти Республика Корея, Филиппины, которые сейчас находятся под серьезным влиянием Пентагона сказал Степанов

Эксперт подчеркнул, что в Японии каждый год проводятся военно-технические форумы, в которых участвуют главные компании оборонного сектора США. Также налажен постоянный обмен технологиями и обеспечена локализация военного производства, в том числе высокоточных ракет.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов заявил, что Москва не имеет претензий к Токио, но Япония продолжает предъявлять РФ территориальные претензии и взяла курс на милитаризацию. Он добавил, что российская сторона должна внимательно следить за процессом наращивания японского военного потенциала.