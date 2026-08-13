Москва13 авг Вести.Москва не имеет претензий к Токио, но Япония продолжает предъявлять РФ территориальные претензии и при этом, следуя мировым трендам, взяла курс на милитаризацию. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов.

Эксперт отметил, что пока Япония не представляет собой серьезную угрозу для России, но Москве нужно внимательно наблюдать за процессом наращивания военного потенциала.

Что касается милитаризации, то здесь действительно мы видим эти тенденции в последние годы. И на самом деле я бы сказал, что это опять-таки не то чтобы тенденция совсем уже последних лет – продолжается это достаточно долго, но в последние годы это набрало особенно большие темпы. Но вот если говорить о том, насколько это угрожает нашей стране, я бы сказал, и, собственно, это подтверждается тем, что мы видим в японских программных документах, что все-таки основной мишенью вот этой милитаризации Японии является не столько Россия, сколько другие страны: Китай и Корейская Народно-Демократическая Республика. В этом смысле, конечно, это затрагивает интересы нашей страны, но говорить о том, что вот идет милитаризация Японии и из-за этой милитаризации можно говорить о том, что Япония готовится к войне с Россией, все-таки пока еще нельзя. За этим надо внимательно наблюдать, но считать это прямо совсем уже какой-то непосредственной угрозой для нашей страны я бы не стал сказал Нелидов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет претензий к Японии и Москва не угрожает этой стране. Глава российского государства отметил, что именно у Токио есть территориальные вопросы к РФ.