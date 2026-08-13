Москва13 авг Вести.Несмотря на то что санкции, введенные Токио в отношении Москвы, не нанесут значительного ущерба Японии, ее экономику ждут трудные времена. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов.

Понятно, что деньги, которые тратятся на военные расходы, – это деньги, которые не будут потрачены на социалку, которые будут изъяты из экономики. Так что я думаю, что все-таки японская экономика, которая и так переживает нелегкие времена, для нее это станет, конечно, дополнительным бременем… Экономика Японии находится в системном кризисе довольно долгое время, хотя, конечно, достаточно сильная промышленная база, индустриальная база у Японии сохраняется. Я бы не стал говорить о том, что вот как-то критическим образом именно санкции против России ее обрекли на забвение заявил Нелидов

По словам эксперта, японские компании теряют много деловых возможностей, несмотря на то что товарооборот страны с Россией был достаточно ограниченным.

Например, если мы посмотрим на авторынок, сейчас уже все ниши, которые занимали японские автопроизводители, их вытеснили оттуда. Эти ниши заняли уже производители из других стран, прежде всего из Китая. И даже если гипотетически в будущем они вернутся, я думаю, что ту же самую долю рынка занять у них вряд ли получится сказал Нелидов

Ранее заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, японист, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов сообщил, что Япония, введя санкции против РФ, сократила объем торговых операций между странами, ограничив их только закупкой углеводородов и сжиженного природного газа.

Также президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что у Москвы нет претензий к Токио, и напомнил, что это Япония под предлогом украинского конфликта ввела против РФ необоснованные санкции.