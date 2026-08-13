Москва13 авг Вести.В японских политических кругах сегодня превалируют антироссийские настроения. О поддержке возобновления диалога с Россией высказываются лишь немногие политики, мнения которых часто не учитываются. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов.

Основополагающим курсом современной Японии стало следование за Соединенными Штатами, подчеркнул он.

Это результат многолетней целенаправленной работы и через средства массовой информации, через систему образования… Подавляющее большинство представителей политических кругов в Японии… следуют в фарватере американской политики отметил эксперт

Нынешние японские элиты показывают ограниченность своего политического кругозора, нацеливаясь исключительно на отношения с Соединенными Штатами, добавил Нелидов.

Вся внешняя политика Японии теснейшим образом связана с Соединенными Штатами. И более того, правящие силы в Японии, консервативные силы, которые почти весь этот период оставались у власти, с одной стороны, в каком-то смысле были националистами, но, с другой стороны, во внешней политике они полностью исключительно ориентировались на Соединенные Штаты объяснил он

Ранее посол РФ в Токио Николай Ноздрев сообщил, что Япония предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности России, участвуя в программах Запада по оказанию военной помощи Украине.