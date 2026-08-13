Москва13 авг Вести.Участвуя в программах Запада по оказанию военной помощи Украине, Япония предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности России, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

Япония вкладывает средства в производство беспилотников (БПЛА) на Украине и принимает участие в программах НАТО по оказанию помощи Киеву​​​.

Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации [премьер-министра Японии] Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности России приводит РИА Новости слова Ноздрева

Посол рассказал, что японская компания Terra Drone сотрудничает с украинскими фирмами по производству БПЛА.