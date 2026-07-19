Москва19 июлВести.Россия рассматривает взаимодействие Японии с украинской стороной в сфере производства беспилотников как содействие убийству гражданского населения.
Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствуетподчеркнул собеседник агентства
Ранее российское посольство в Австралии высказало обеспокоенность участившимися в местных СМИ публикациями и заявлениями с формулировкой "убивать русских".