МИД РФ: партнерство Японии с Киевом по БПЛА – содействие убийству мирных россиян

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Москва19 июл Вести.Россия рассматривает взаимодействие Японии с украинской стороной в сфере производства беспилотников как содействие убийству гражданского населения.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует подчеркнул собеседник агентства

Ранее российское посольство в Австралии высказало обеспокоенность участившимися в местных СМИ публикациями и заявлениями с формулировкой "убивать русских".