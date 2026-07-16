Посольство РФ призвало остановить риторику ненависти к русским в Австралии Посольство РФ призывает остановить риторику ненависти к русским в Австралии

Москва16 июл Вести.Посольство России в Австралии обеспокоено в связи с риторикой местных СМИ и представителей власти, нормализующих лозунг "убивать русских" в общественном пространстве. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве указали на публикацию австралийских СМИ, в которой со ссылкой на военнослужащих говорится об обучении украинских боевиков тому, чтобы они "лучше убивали русских". В российском посольстве обратили внимание, что материал впоследствии разместил на своем сайте сенатор и "теневой министр обороны" Джеймс Патерсон.

Мы хотели бы напомнить всем сторонникам неонацистского киевского режима и тем, кто занимается подготовкой его войск, что украинская армия активно использует иностранную помощь и полученные навыки для убийства мирных российских граждан. Существует множество доказательств преступлений киевской хунты. Таким образом, те, кто продолжает снабжать этот режим, несут ответственность за кровь невинных жертв подчеркнули в дипмиссии

Кроме того, там отметили, что популяризация подобных призывов ведет к "расчеловечиванию" и может поставить под угрозу безопасность австралийцев российского происхождения.

Распространение риторики ненависти в отношении русских должно быть прекращено заключили в посольстве

Ранее стало известно, что латиноамериканских наемников отправляют в Вооруженные силы Украины в качестве пушечного мяса. Кроме того, их используют для утилизации террористов, которые угрожают США.