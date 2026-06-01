Москва1 июн Вести.Запад ведет активную кампанию по расчеловечиванию и дегуманизации русских людей и России. СМИ игнорируют гибель мирных россиян в результате ударов ВСУ и при этом публикуют всевозможные русофобские высказывания. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

В качестве примера он вспомнил трагедию в Старобельске, когда в результате удара украинских дронов по колледжу и общежитию погиб 21 студент.

Но ситуация, конечно, вот эта чудовищная со Старобельском, ее действительно постарались полностью обойти мейнстримные СМИ, но в социальных сетях, западных, в принципе, это получило большой резонанс. Многие писали, многие показывали, блогеры-миллионники, то есть это обсуждалось на уровне социальных медиа. И тут, конечно, западный мейнстрим включил кампанию усилил, резко усилил кампанию... по расчеловечиванию, дегуманизации русских как таковых и России отметил обозреватель

Корнилов также обратил внимание на интервью украинского военного, возвращенного российской стороной на родину в рамках обмена пленными, который обесценивает жизнь российских детей.

Но я обращаю внимание, там появилось еще интервью с неким украинцем Евгеном из Львова, которого не так давно в целости и сохранности Россия передала в рамках обмена. И вот этот Евген говорит: "Вообще я гуманист, если я увижу умирающих детей, я обязательно им помогу, если это не русские дети, потому что их, как людей, я не воспринимаю". Конец цитаты. Понимаете, и это печатает мейнстримная пресса. Вот представьте, если бы о еврейских детях шла речь, о каких угодно, а это уже считается нормальным. Они публикуют это сознательно и постоянно возмутился он

Ранее одна украинка говорила, что рождение мальчика на Украине может стать настоящим горем для родителей, поскольку он автоматически превратится в пушечное мясо для главы киевского режима Владимира Зеленского. По заявлению заслуженного юриста Украины Владимира Олейника, сейчас родители-украинцы стараются вывезти за рубеж детей-старшеклассников, опасаясь снижения возраста призыва и закрытия границ.