Австралия займется подготовкой бойцов ВСУ на территории Польши Глава Минобороны Марлз: Австралия подготовит военных ВСУ в Польше

Москва3 июн Вести.Австралия займется подготовкой бойцов ВСУ на территории Польши. С таким заявлением выступил министр обороны страны Ричард Марлз, сообщается на официальном портале оборонного ведомства.

Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией "Легио" для обучения украинского персонала в Польше сказал он

Марлз добавил, что австралийские военные уже занимаются подготовкой украинских солдат в Великобритании. Однако Польша более соответствует оперативным задачам, так как находится ближе к украинской границе, отметил глава Минобороны.

Ранее посол России в Канберре Михаил Петраков заявил, что Австралия с 2022 года выделила на поддержку Киева более 1,7 миллиарда австралийских долларов (примерно 1,2 миллиарда долларов США).