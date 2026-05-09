Москва9 мая Вести.Австралия активно поддерживает Киев, с 2022 года выделив на эти цели более 1,7 миллиарда австралийских долларов (примерно 1,2 миллиарда долларов США), заявил посол России в Канберре Михаил Петраков.

В интервью РИА Новости он добавил, что помимо финансовой помощи, австралийские власти также оказывают Киеву военную поддержку, занимаясь поставкой танков и бронетехники, обеспечивая развертывание в Европе самолетов-разведчиков Е-7А Wedgetail.

Кроме того, инструкторы из Австралии в рамках операции "Куду" участвуют в подготовке украинских военнослужащих на территории Великобритании, продолжил Петраков.

В конце апреля правительство ФРГ утвердило программу финансовой помощи Украине на ближайшие четыре года. Берлин планирует выделить 11,6 миллиарда евро на поддержку киевского режима в 2027 году. Еще по 8,5 миллиардов евро будут направлять ежегодно до 2030 года.