Посольство России: Оттава вовлечена в распространение дезинформации по Украине

Посольство России: Канада распространяет дезинформацию по Украине Посольство России: Оттава вовлечена в распространение дезинформации по Украине

Москва16 апр Вести.Посольство России в Канаде выразило в соцсети X сожаление по поводу того, что МИД Канады занимается пропагандой и дезинформацией в отношении конфликта на Украине.

Очень жаль, что официальный информационный ресурс МИД Канады, когда речь заходит об Украине, занимается пропагандой и распространением дезинформации отмечает посольство

В частности, МИД Канады распространяет сообщения о нарушении прав украинских детей, спасенных и вывезенных Россией из зоны конфликта.

Между тем США, Канада и другие страны не отвечают на запросы России по геноциду народов СССР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Украина рассчитывает получить от Канады $14,4 млн на восстановление энергетических объектов.