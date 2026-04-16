Москва16 апрВести.Посольство России в Канаде выразило в соцсети X сожаление по поводу того, что МИД Канады занимается пропагандой и дезинформацией в отношении конфликта на Украине.
Очень жаль, что официальный информационный ресурс МИД Канады, когда речь заходит об Украине, занимается пропагандой и распространением дезинформацииотмечает посольство
В частности, МИД Канады распространяет сообщения о нарушении прав украинских детей, спасенных и вывезенных Россией из зоны конфликта.
Между тем США, Канада и другие страны не отвечают на запросы России по геноциду народов СССР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
