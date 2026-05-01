Захарова о попытках Канады реабилитировать нациста Гуньки: над пропастью во лжи Захарова об иске бандеровца Гуньки: Канада над пропастью лжи

Москва1 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя иск о реабилитации бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки в Канаде, заявила, что эта страна находится над пропастью во лжи.

Она отметила, что дело касается попытки оправдать пособника нацизма и показать его "борцом за независимую Украину".

Канада над пропастью во лжи написала Захарова в своем Telegram-канале

Сын Гуньки через суд Эдмонтона добивается восстановления стипендиального фонда его имени при Университете Альберты, который был закрыт после скандала с чествованием Гуньки в парламенте Канады. В МИД считают, что исход этого процесса продемонстрирует отношение канадской судебной системы к попыткам реабилитации нацистских коллаборационистов.