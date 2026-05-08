Москва8 мая Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала власти Канады, обвинив их в укрывательстве лиц, сотрудничавших с гитлеровским режимом.

Оттава фактически потворствует попыткам оправдания нацистских преступников, в частности Ярослава Гунько, подчеркнула Захарова в интервью РИА Новости.

По ее словам, любое цивилизованное сообщество обязано бескомпромиссно порицать деятельность карателей, палачей и всех, кто входил в состав гитлеровских структур.

Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса, а может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо сказала Захарова

Она отметила, что в общественном сознании должна быть закреплена невозможность признания поступков коллаборационистов нормой или предметом для компромисса.

Представитель МИД также обратила внимание на действия родственников Гунько, которые, активно борются за сохранение его имени в названиях фондов при различных учебных заведениях. Так, вместо сохранения памяти о совершенных им преступлениях, семья бывшего эсэсовца пытается закрепить его образ в образовательной среде, заключила Захарова.

Ранее Захарова, комментируя иск о реабилитации бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько в Канаде, заявила, что эта страна находится над пропастью во лжи.